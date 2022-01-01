“ضحِّكونا عليهم".. السيسي يوجّه الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة

القاهرة/ وكالات/

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام المصري للرد على ما تشيعه القنوات المناوئة للدولة وإظهار حقائق واضحة لما يتم تنفيذه دون خوف.

وأردف قائلا: “ضحِّكونا عليهم وردو ع اللي بيقولوه”.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس.

وطالب السيسي المواطنين بعدم تصديق ما يشاع ضد الدولة مؤكدًا أن مشاريع الدولة تتم وفق دراسات علمية واسعة.

وقال إن ما يهمنا أن نتحدث ونرد على كافة التعليقات السلبية بشأن المشروعات القومية بـ قناة السويس وأردف قائلا: “هما عايزين يخوفوكم وكل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفية وناس بتتكلم عنه فى مواقع التواصل الاجتماعى .

وتابع قائلا: “مش هنقول صدقونا إحنا بشكل مطلق لكننا نحاول أن نكون أمناء”>

وقال إن المدافعين عن مشروعات الدولة القومية مثل قناة السويس يتصرفون بشكل خاطئ يتيح المجال للمشككين في إحباط المواطن في الشارع،لافتا إلى أن

المشككين في قناة السويس الجديدة يسعون لنشر حالة من الإحباط مؤكدًا تحقيق الهيئة أرباحًا من مشروع التوسعة تتجاوز ما أُنفق في التنفيذ.

وقال إن الدول الأوروبية تُسعّر الطاقة لمواطنيها خلال الأزمة الحالية بتكلفتها الحقيقية ما نتج عنه عدم تحمل الناس رغم أنهم شعوب أغنى من مصر.

وبشّر بإنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، موضحا أن مثل هذه المشروعات لا يتم تنفيذها بطريقة عشوائية ولكن بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية قبل الإنفاق عليها.

يمازح الوزير

ومازح الرئيس وزير المالية معيط قائلا: “المليارات التي تصرف على المشروع الذي تقوم به هيئة قناة السويس من دخلها الخاص، وهل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بيدي مستحقات القناة للدكتور معيط وزير المالية؟”، موجها حديثه لوزير المالية: “اعترف يا أخي.. الدكتور معيط مهما تديله مفيش فايدة”.

دول مجلس التعاون الخليجي ودعم مصر

أبرز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مصر اقتصاديا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لولا دعم هذه الدول ما كانت مصر لتستطيع الاستمرار.

وقال السيسي خلال حضوره تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة: “قدم الأشقاء في الخليج دعما للمشتقات البترولية والأموال السائلة ولولا هذا الدعم لما استطاعت هذه الدولة أن تستمر”.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: “عندما أقول ذلك، أعترف بفضل الناس، فهل يغضبك ذلك؟ ولماذا تغضب؟ لو كان قد تركك لما وجدت وقودا في محطات الوقود”.

وتابع السيسي قائلا: “ما أقوله هو أنه لولا الأرقام التي ضختها دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت… وأنا أخبركم أن السفن والمشتقات والغاز والبوتغاز تحولت من البحر المتوسط إلى الموانئ المصرية”.

وأشار الرئيس المصري إلى أن المشتقات كانت تأتي إلى الموانئ المصرية لمدة 18 شهرا بدون مقابل، ولفت إلى أن دول الخليج كانت تدفع “أكثر من 1200 أو 1300 مليون دولار” شهريا كي يتوفر البترول والغاز في مصر.