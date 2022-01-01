إصابة 6 مواطنين باعتداء للمستوطنين شمال رام الله

رام الله/ سما/

اصيب، مساء اليوم الخميس، مواطن بالرصاص الحي في يده، و5 آخرون برضوض وكسور، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية أن نحو 20 مستوطنا ملثمين ومسلحين، وبحماية من جيش الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي واعتدوا بالضرب على عدد من أهالي البلدة الذين حاولوا التوجه الى أراضيهم لزراعتها بأشجار الزيتون في منطقة الرفيد، ردا على قيام المستوطنين بجرفها للاستيلاء عليها قبل أيام.

وأضافت المصادر أن أحد المواطنين أصيب بالرصاص الحي بصورة مباشرة باليد، إضافة الى تسجيل خمس إصابات بكسور ورضوض لمواطنين مسنين تم تحويلهما الى المستشفى، ورئيس بلدية سنجل معتز طوافشة وعضوين في المجلس البلدي.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا على ممتلكات المواطنين، وحطموا 5 سيارات بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لاعتداء المستوطنين بصدورهم العارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عند مدخل البلدة.