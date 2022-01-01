"التعليم" بغزة تنشر جدول امتحانات وظيفة معلم في الكويت يوم السبت

غزة / سما/

دعت وزارة التربية والتعليم بغزة المتقدمين من القطاع لوظيفة معلم للعمل في دولة الكويت والمقبولة طلباتهم إلى التوجّه لمنتجع "بلو بيتش" في شارع المخابرات غربي غزة يوم السبت الموافق 10 سبتمبر/أيلول الجاري لتقديم الامتحان التحريري.

وأكّدت الوزارة على المتقدّمين للامتحان بضرورة إحضار الهوية الشخصية، موضحة أنّ الامتحانات ستعقد بحضور وفد وزارة التعليم الكويتية.

وذكرت أنّ الامتحانات ستجري وفق الجدول التالي:

- اختبار الرياضيات (المجموعة الأولى) يوم السبت 10 سبتمبر 2022، الساعة 9:00 صباحًا.

- اختبار العلوم يوم السبت 10 سبتمبر 2022، الساعة 10:30 صباحًا.

- اختبار اللغة الإنجليزية يوم السبت 10 سبتمبر 2022، الساعة 11:30 صباحًا.

- اختبار اللغة الفرنسية يوم السبت 10 سبتمبر 2022، الساعة 1:00 ظهرًا.

- اختبار الرياضيات (المجموعة الثانية) يوم السبت 10 سبتمبر 2022، الساعة 2:00 ظهرًا.

وأوضحت أنّ المقابلات ستعقد للناجحين في الاختبار التحرير على مدار ثلاثة متتالية، بدءًا من يوم الأحد 11 سبتمبر وتنتهي مساء يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، وفق الجدول التالي:

- يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 (مقابلات) الساعة 8:00 صباحًا.

- يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 (مقابلات) الساعة 8:00 صباحًا.

- يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 (مقابلات) الساعة 8:00 صباحًا.

- يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 (إجراءات إدارية) الساعة 8:00 صباحًا.

- يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 مغادرة قطاع غزة الساعة 12:00 صباحاً

ونوّهت إلى أنّ إجراءات التعاقد مع الناجحين في المقابلات ستتمّ مباشرة في ذات اليوم، داعية المتقدمين إلى إحضار الوثائق التالية:

- الشهادات الجامعية وكشف العلامات.

- جواز السفر ساري المفعول.

- صورة عن الهوية الشخصية.

- صورة عن شهادة الميلاد.

- السيرة الذاتية.

- شهادات الخبرة إن وجدت.

- 8 صور شخصية "خلفية زرقاء".