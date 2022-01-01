  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

الخميس 08 سبتمبر 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى



القدس المحتلة/ سما/

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم، من مخططات الاحتلال لإتمام ما وصفها "الصبغة اليهودية" على الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وقال صبري إن جهود الاحتلال في تحويل الأقصى إلى مزار للمستوطنين والجماعات الاستيطانية، تهدف إلى إضفاء الصبغة اليهودية على القدس، وإنهاء المعالم الإسلامية منها.

وأضاف أن "الاحتلال يسعى إلى جعل القدس عاصمة لليهود، لذلك يتمم إجراءاته بالصبغة اليهودية المحضة"، مؤكداً أن الأقصى يواجه خطراً حقيقياً.

ولفت الشيخ صبري إلى أن الاحتلال يراكم اعتداءاته على الأقصى، داعياً الشباب المقدسي للرباط في المسجد، ومجابهة الإجراءات الإسرائيلية.

وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في، الجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة.

وشددت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، واستمرار الرباط فيه لحمايته من التقسيم ونصرة له، في وجه مخططات التهويد التي يتعرض لها.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استشهاد شاب قرب رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس وجنين

فيديو: ليفربول ينهار أمام نابولي وكلوب يفاجئ صلاح

جنرال إسرائيلي يهاجم لبيد بسبب تهديداته لإيران: "محرج ومهين"

الأخبار الرئيسية

نادي الأسير: الأسير أبو حميد يحتضر والسرطان وصل الى الدماغ..

حسين الشيخ: اسرائيل رفضت عرضًا بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ4 أشهر

مسؤول اسرائيلي : يمكن النظر في الإفراج المبكر عن "سجناء أمنيين" فلسطينيين

154e5e40feea7b63b8824c864e6ef59e

لا بديل عنها سوى احتلال الضفة.. كيف ساهمت إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية؟!

ماذا أبلغ رئيس "الشاباك" مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية