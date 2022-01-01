حسين الشيخ: اسرائيل رفضت عرضًا بوقف اقتحامات جيشها الضفة لـ4 أشهر

رام الله/ سما/

اتهم وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الخميس، الاحتلال "باضعاف السلطة الفلسطينية عبر الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية "ويأتي بعدها ليتبجح ويقول إنّ السلطة ضعيفة وعاجزة عن بسط سيطرتها على مناطقها".

وشدّد الشيخ في تصريحات لموقع "والا" العبري على أنّ السلطة لا يمكنها أن تقبل بواقع تقتحم فيه قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية كل ليلة وبعدها تطلب من السلطة العمل في النهار ضد المسلحين موضحا" أنّه عرض على سلطات الاحتلال "التوقف عن اقتحام المناطق الفلسطينية كفترة اختبار لمدة 4 أشهر؛ سعيًا لتهدئة الأوضاع، إلّا أنّ الاحتلال رفض العرض".

واتّهم الشيخ سلطات الاحتلال بخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديًا " ياتون بعدها بادعاءات بأنّ السلطة ضعيفة وغير قادرة على السيطرة على الاوضاع .

وقال المسؤول الفلسطيني ا، السلطة حذرت الاحتلال على مدار الأشهر السابقة من أنّ الاقتحامات المتكررة وقتل الفلسطينيين واعتقالهم يضعف السلطة ويدهور الأوضاع ولم يكن هناك أي استجابة".