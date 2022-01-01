مسؤول اسرائيلي : يمكن النظر في الإفراج المبكر عن "سجناء أمنيين" فلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رام بن باراك، اليوم الخميس، إنه يمكن دراسة الإفراج المبكر عن سجناء أمنيين فلسطينيين من المقرر أن يطلق سراحهم قريبًا.



وربط بن باراك ذلك في حال توصلت الدوائر الأمنية إلى استنتاج مفاده أن الأمر من شأنه تقوية السلطة الفلسطينية. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.



وقال: إن "الحديث لا يدور عن قتلة ملطخة أياديهم بالدماء"، موضحًا أنه يتعين على من يفرج عنه التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ممارسة "الإرهاب". وفق قوله.