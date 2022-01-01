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مصر تصدر تعليمات مشددة لـ"نتفليكس وديزني"

الخميس 08 سبتمبر 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تصدر تعليمات مشددة لـ"نتفليكس وديزني"



وكالات / سما /

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، وذلك من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.

وقال المجلس في بيان: "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طالبت أمس الثلاثاء، منصة "نتفليكس"، بمنع ما يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

#نتفليكس #مصر #المجتمع المصري #الأطفال

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