فيديو.. اكتشاف مسجد عمره 120 عاما مغمور بسد في الهند

وكالات / سما /

تسبب الجفاف في مقاطعة نوادا بولاية بيهار الهندية في ظهور مسجد غُمر في مياه سد لمدة ثلاثة عقود، وفقا لهيئة "كشمير ميديا سيرفيس".

وظهر المسجد المغمور بالمياه في قرية شيرايلا بمجمع راجولي في منطقة نوادا بولاية بيهار بعد جفاف المياه في الطرف الجنوبي لخزان سد فولواريا.

وذكرت الهيئة أن المسجد يحمل اسم مسجد نوري، وقد غمرته المياه بعد بناء سد فولواريا في عام 1985.

ويبلغ ارتفاع المسجد من الأرض إلى القبة العليا حوالي 30 قدمًا، بحسب تقرير هيئة "كشمير ميديا سيرفيس".

ووفقاً للتقرير، فإن ظهور المسجد أثار فضول السكان المحليين، حيث شوهد العديد من الشباب يتجمعون في المكان على مرأى من المسجد.

وشوهد العديد من الشبان يندفعون نحو المسجد وهم يخوضون في الطين ويصلون إلى حاجز المبنى القديم، بحسب موقع المنظمة.

وشوهدت العديد من العائلات تندفع لرؤية المسجد، لكنهم فوجئوا بأن المبنى سليم تمامًا، حيث لم يكن هناك أدنى ضرر للهيكل.

في وقت سابق، عندما كان منسوب المياه ينخفض، كان جزء فقط من قبة المسجد مرئيًا ولم يتمكن الناس من معرفة ما يوجد حوله.

ومسجد "نوري"، كان موجودًا قبل بدء العمل في بناء سد فولواريا في عام 1979، عندما كانت المنطقة تضم عددًا كبيرًا من السكان الذين تم إجلاؤهم لبناء السد.

واستولت الحكومة على المنطقة بأكملها وتم نقل الأشخاص الذين يعيشون هناك إلى قرية هارديا في مجمع راجولي في منطقة نوادا.

وبحسب تقرير الهيئة، فإن كثيرين يقولون إن المسجد بني في وقت ما في أوائل القرن العشرين، وفي أحسن الأحوال فإنه يمكن أن يكون عمره حوالي 120 عامًا.

وأما الهندسة المعمارية لقبة المسجد فتظهر بوضوح أنها قد تكون من القباب التي بنيت في عهد المغول الأخير.