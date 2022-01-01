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صندل من زجاجة مياه فارغة.. تصميم مفبرك لعلامة تجارية فاخرة يثير الجدل

الخميس 08 سبتمبر 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندل من زجاجة مياه فارغة.. تصميم مفبرك لعلامة تجارية فاخرة يثير الجدل



وكالات / سما /

أثارت العلامة التجارية الشهيرة Balenciaga الجدل مؤخرًا بتصميماتها الغريبة والخارجة عن السياق، ومنها طرح حقيبة على شكل كيس قمامة، وأحذية ممزقة ومتسخة، وهو ما كان سبب في انتشار حملة سخرية من تصميمات العلامة الفرنسية الشهيرة، حيث انتشرت على مواقع السوشيال ميديا تصميم جديد لـ"صنادل "مصنوعة من زجاجات المياه البلاستيكية، مع اقتراح بيع حذاء من الزجاجات البلاستيكية "الفاخرة" على أن يتم طرحه من خلال Balenciaga، وذلك لأن رواد السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا أن التصميم سيكون مناسب لتصميمات الماركة العالمية.

كما انتشرت صور للحذاء بتوقيع Balenciaga ويباع بسعر يبلغ 895 دولارًا أمريكيًا، مع اقتراح ليكون النجم جاستين بيبر، الوجه الإعلاني للتصميم، من خلال استخدام صورة مفبركة له مرتديًا الصنادل المصنوع من زجاجات المياه الفارغة، لكن بالبحث اتضح أن جاستن بيبر يرتدى حذاء رياضى فى الصورة الأصلية، وأنه فى الصورة المزيفة تم استبدال الحذاء بـ"الصندل" ذو التصميم الوهمى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "techarp".

#صندل #تصميم #زجاجة

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