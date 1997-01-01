معدلات الأمية في فلسطين الأقل في العالم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.3% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2021.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في اراضي الـ48، بلغ 3.6% في العام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز).

في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في دول غرب آسيا وشمال إفريقيا 19.5% عام 2020 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، بمعدل 25.1% بين الإناث مقارنة بـ14.2% بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد (15 سنة فأكثر) 13.3%، بمعدل 16.7% بين الإناث، في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 9.9%.

وتعرّف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين

أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، اذ انخفض معدل الأمية بين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) من %13.9 عام 1997 إلى 2.3% عام 2021، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% عام 1997 إلى 1.2% عام 2021، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.5% لنفس الفترة.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 5.2% عام 2021، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 2.0% لنفس الفترة.

أكثر من نصف الأميين من كبار السن

يتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 24.8% (.543 ألف أمي وأميّة) عام 2021 وبلغ 2.4% للفئة العمرية (45- 64 سنة) (15.5 ألف أمي وأميّة) و0.8% للفئة العمرية (30- 44 سنة) (7.0 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.6% (9.4 آلاف أمي وأميّة) لنفس العام.

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.3% (16.2 ألف أمي وأميّة) و2.5% في المخيمات (6.8 ألف أمي وأميّة) و2.1% في التجمعات الحضرية (52.4 ألف أمي وأميّة) عام 2021.

26 مركزا لمحو الأمية في فلسطين

وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد مراكز محو الأمية في فلسطين بلغت 26 مركزاً، بواقع 5 مراكز في الضفة الغربية و21 مركزاً في قطاع غزة وذلك في العام الدراسي 2021/2020، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المراكز 663 طالبا وطالبة، منهم 418 ذكراً و245 أنثى.