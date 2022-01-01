الاقتصاد بغزة تتحدث عن انخفاض الأسعار وتأثيرها على القطاع

غزة/ سما /

قال أسامة نوفل مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، إن الوزارة تتابع الأسعار العالمية بشكل دائم ويومي، مبيناً أن أي انخفاض على الأسعار عالمياً ينعكس ايجابياً على المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح نوفل في تصريحات إذاعية، أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر شوال الدقيق واصل للمخابر بـ97 شيكل بدلاً من 107 شيكل و100 شيكل واصل للمواطنين، وذلك بعد الانخفاض العالمي على سعر القمح.

وأضاف: "أصدرنا قراراً بالأمس لجميعة أصحاب المخابر بتعديل وزن ربطة الخبز ل 3 كيلو جرام بدلاً من 2.800 كيلو جرام، بسعر 8 شيكل".