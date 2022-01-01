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كلوب مصدوم بعد خسارة ليفربول التاريخية

الخميس 08 سبتمبر 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب مصدوم بعد خسارة ليفربول التاريخية



وكالات / سما /

عبر يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، عن صدمته بعد الخسارة التاريخية التي تلقوها أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مُباراة الفريقين التي استضافها ملعب دييجو مارادونا في نابولي قد انتهت بفوزٍ كبير لأصحاب الأرض بأربعة أهدافٍ لهدفٍ.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية، :”نابولي لعب مُباراة جيدة حقاً، ونحن لم نقم بذلك، هذا هو التفسير الأول للهزيمة”.

وتابع :”لقد سجلوا ركلة جزاء، وأضاعوا ركلة إضافية ولكن الهدفين المُسجلين بعد ذلك تم تقديمهما على طبقٍ، كان يجب أن نُدافع بصورةٍ أفضل”، وأضاف :”لم نكن مُتماسكين دفاعياً أو هجومياً”.

وأكمل مُدرب الريدز حديثه بالقول :”كل شيء واضح، ولكن لماذا حدث ذلك، لا يُمكنني الإجابة الآن، دعني أفكر في الأمر، من الصعب تقبل ما حدث، ولكني عليَ القيام بذلك”.

وأضاف كلوب ساخراً :”بعد 3 أيام سنُواجه وولفرهامبتون، وإذا كان المُنافس قد شاهد المُباراة هذه الليلة فعلى الأرجح هم ليس بمقدورهم التوقف عن الضحك”.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في دوري الأبطال ضد أياكس أمستردام يوم الثلاثاء المُقبل على أرض ملعب أنفيلد ورد.

#ليفربول #نابولي #دوري أبطال أوروبا

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