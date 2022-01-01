هل يغيب بنزيما عن ديربي مدريد والكلاسيكو؟

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي فرنسي، أمس الأربعاء، مدة غياب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عن الملاعب، بعد إصابته في لقاء سيلتك بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد، إصابة بنزيما في وتر العضلة النصفية، وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن.

وحسب صحيفة "ليكيب""، فإن مدة غياب اللاعب ستكون من 10 إلى 20 يوما، وبالتالي سيغيب عن لقاء مايوركا، الأحد المقبل، وديربي مدريد أمام أتلتيكو، في 18 سبتمبر/أيلول.

كما يفقد ريال مدريد، جهود بنزيما أمام لايبزيج في مدريد، الأربعاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" إن كريم بنزيما سيغيب أيضا عن منتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل.

وحسب التشخيص الطبي، من المنتظر أن يعود النجم الفرنسي، في الثاني من أكتوبر/تشرين أول، قبل لقاء أوساسونا في الليجا.

وسيكون كريم بنزيما جاهزا لخوض كلاسيكو الليجا ضد برشلونة يوم 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل.