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فيديو.. بهاتريك ليفاندوفسكي برشلونة يحقق فوزاً عريضاً على فيكتوريا بلزن

الخميس 08 سبتمبر 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بهاتريك ليفاندوفسكي برشلونة يحقق فوزاً عريضاً على فيكتوريا بلزن



وكالات / سما /

منح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه، برشلونة الإسباني، فوزاً عريضاً على حساب فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، في مستهل مشوار البارسا بدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وعزف ليفاندوفسكي لحن التألق ضد الفريق التشيكي ووقع على ثلاثة أهداف “هاتريك” في واقعة تحدث معه لأول مرة منذ انتقاله للبارسا في الصيف المنصرم، قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

شريط أهداف المباراة قصه الوافد الجديد، فرانك كيسي، بضربة رأسية رائعة بعد عرضية بالرأس من الوافد الجديد أيضاً، جوليس كوندي، عند حدود الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وانتظر ليفاندوفسكي وصول الدقيقة 34 ليضع اسمه على لوح النتيجة لأول مرة مع البارسا في دوري الأبطال، بهدف من تسديدة رائعة، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف لجان سيكورا في الدقيقة 44، لكن البولندي أعاد الأمور لنصابها بالتوقيع على الثالث بضربة رأسية في الوقت المبدد.

وعقب الاستراحة، وقع ليفا على الهدف الشخصي الثالث “الهاتريك” والرابع لفريقه في الدقيقة 67، وبعد مرور أربع دقائق أخرى، زاد الإسباني فيران توريس من غلة فريقه بهدف خامس.

فوز يضع برشلونة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الألماني، الذي عاد بالنقاط الثلاث من ميدان إنتر ميلان الإيطالي.

#فيكتوريا بلزن #برشلونة #ليفاندوفسكي #دوري أبطال أوروبا

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