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فيديو.. ليفربول يبدأ مشواره في الأبطال بهزيمة قاسية من نابولي

الخميس 08 سبتمبر 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يبدأ مشواره في الأبطال بهزيمة قاسية من نابولي



وكالات / سما /

تلقى ليفربول هزيمة قاسية جداً من مضيفه نابولي برباعية مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا، ضمن إطار الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول نتائجه المخيبة للآمال في الموسم الحالي، فهذه المباراة الخامسة التي يتعثّر بها، بواقع 3 تعادلات وهزيمتين، بينما لم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط.

ودخل نابولي المباراة بحماس شديد، وهدد مرمى ليفربول سريعاً، ونتج عن ذلك حصوله على ركلة جزاء بحلول الدقيقة الخامسة، والتي جاء منها الهدف الأول عن طريق بيوتر زيلينسكي.

وأهدر نابولي ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وتولى تنفيذها فيكتور أوسيمين، لكن هذا لم يمنع النادي الإيطالي من تسجيل هدفين متتاليين خلال الشوط الأول، حملا توقيع كل من أنغويسا وجيوفاني سيميوني على الترتيب.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن نابولي من إضافة الهدف الرابع بعد مرور دقيقتين فقط على صافرة البداية عن طريق بيوتر زيلينسكي الذي أحرز ثاني أهدافه في المباراة، قبل أن يتمكن لويس دياز من تسجيل هدف شرفي لليفربول بحلول الدقيقة 49 عبر تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء.

وحاول ليفربول إضافة أهداف أخرى من أجل تقليص النتيجة العريضة، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل بفضل صلابة دفاعات نابولي.

#ليفربول #دوري أبطال أوروبا #نابولي

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