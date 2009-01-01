  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تصريحات لبيد حول أوامر اطلاق النار دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين

الخميس 08 سبتمبر 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وانها توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل، دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد المتفاخرة بجرائم جنوده، تعبر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحدٍ صريح للمطالبات الأميركية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثر استشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة.

وحذرت من مخاطر تعايش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والتعامل معها إما كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميا وتشكل مشهد الحياة الطبيعية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق أو مسؤولية سياسية أو إنسانية.

وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني على مدخل قرية بيتين شرق رام الله، كما تدين بشدة مسلسل الاقتحامات الدموية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع وحجج واهية، والتي في أغلب الأحيان تخلّف عدداً من الشهداء والجرحى والإصابات، إضافة لترهيب المواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال، في استباحة إسرائيلية رسمية لجميع المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تتسع يوما بعد يوم وبشكل تدريجي لتشمل عموم المناطق الفلسطينية، بما يعتبر أعمق وأوسع عملية هدم وتخريب لما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، واستكمالا للانقلاب الإسرائيلي الرسمي عليها والذي تعمق بشكل فعلي منذ عام 2009 حتى يومنا هذا.

وحملت الخارجية، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج صمته على تلك الجرائم، وتقاعسه عن إجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لالزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

#وزارة الخارجية #لبيد

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: "الأسد كان حكيما"

المالية بغزة تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر أغسطس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مركز أبحاث الأمن القومي: "إسرائيل" تقترب بخطوات كبيرة جداً نحو "معضلة استراتيجية"

الأخبار الرئيسية

ماذا أبلغ رئيس "الشاباك" مساعدة بلينكن بشأن السلطة والوضع في الضفة؟

YnWee

موقع أمريكي : السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار

استشهاد شاب قرب رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس وجنين

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

6318bd7c4c59b72bb733f037

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

الاتصالات الفلسطينية