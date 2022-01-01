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مستوطنون ينصبون خياما على أراضي المواطنين جنوب شرق الخليل

الخميس 08 سبتمبر 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الخميس، خياما على أراضي المواطنين، في قرية بيرين جنوب شرق الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان ، بأن العشرات من مستوطني "سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع"، اقتحموا بحماية قوات الاحتلال، أراضي المواطنين في قرية بيرين، ونصبوا خمس خيام ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كتب عليها شعارات عنصرية، على أرض تعود لعائلة برقان، تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بتصوير عدد من المنازل والمنشآت الزراعية في تلك المنطقة تعود لعائلتي برقان والزغير.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يحاولون منذ عدة سنوات السيطرة على ما يقارب 442 دونما من أراضي القرية، بذريعة أنها "أملاك دولة"، مؤكدا زيف هذه الادعاءات، وأن تلك الأراضي هي أملاك خاصة لأهالي القرية، وأنهم يملكون كافة الأوراق القانونية التي تثبت ذلك.

#الخليل #مستوطنون

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