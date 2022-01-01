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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 08 سبتمبر 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس ":

- لبيد يرد على الأمريكيين: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار ولن أسمح بمحاكمة أي جندي 

- للمرة الأولى: السماح بالدخول إلى قرية الغجر على الحدود اللبنانية بدون تصريح عسكري 

- قطر تطالب إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام الفلسطينيين للوصول إلى المونديال 

* "معاريف":

- تأجيل إنتاج الغاز من كريش لمدة شهرين 

- الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل سيصل اليوم للمنطقة والخلافات بسيطة 

- حسن نصر الله: لن نسمح باستخراج الغاز من كريش حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحفظ حق لبنان 

- الرد الإسرائيلي على الطلب الأميركي لتغيير معايير إطلاق الرصاص على المدنيين كان صارما

* "يديعوت أحرونوت ":

- عاصفة أوامر إطلاق النار 

- قادة الجيش: الجندي لن يفتح وثيقة ليقرأ متى يسمح له بإطلاق الرصاص 

- رئيس الحكومة الإسرائيلية في رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأميركية: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار 

- بن درور يميني يكتب: وقاحة أمريكية 

- بعملية سرية: تهريب عباءة زوجة شاه إيران سابقا

#الصحف الإسرائيلية

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