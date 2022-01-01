فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس ":
- لبيد يرد على الأمريكيين: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار ولن أسمح بمحاكمة أي جندي
- للمرة الأولى: السماح بالدخول إلى قرية الغجر على الحدود اللبنانية بدون تصريح عسكري
- قطر تطالب إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام الفلسطينيين للوصول إلى المونديال
* "معاريف":
- تأجيل إنتاج الغاز من كريش لمدة شهرين
- الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل سيصل اليوم للمنطقة والخلافات بسيطة
- حسن نصر الله: لن نسمح باستخراج الغاز من كريش حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحفظ حق لبنان
- الرد الإسرائيلي على الطلب الأميركي لتغيير معايير إطلاق الرصاص على المدنيين كان صارما
* "يديعوت أحرونوت ":
- عاصفة أوامر إطلاق النار
- قادة الجيش: الجندي لن يفتح وثيقة ليقرأ متى يسمح له بإطلاق الرصاص
- رئيس الحكومة الإسرائيلية في رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأميركية: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار
- بن درور يميني يكتب: وقاحة أمريكية
- بعملية سرية: تهريب عباءة زوجة شاه إيران سابقا