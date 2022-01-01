رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس ":

- لبيد يرد على الأمريكيين: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار ولن أسمح بمحاكمة أي جندي

- للمرة الأولى: السماح بالدخول إلى قرية الغجر على الحدود اللبنانية بدون تصريح عسكري

- قطر تطالب إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام الفلسطينيين للوصول إلى المونديال

* "معاريف":

- تأجيل إنتاج الغاز من كريش لمدة شهرين

- الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل سيصل اليوم للمنطقة والخلافات بسيطة

- حسن نصر الله: لن نسمح باستخراج الغاز من كريش حتى يتم التوصل إلى اتفاق يحفظ حق لبنان

- الرد الإسرائيلي على الطلب الأميركي لتغيير معايير إطلاق الرصاص على المدنيين كان صارما

* "يديعوت أحرونوت ":

- عاصفة أوامر إطلاق النار

- قادة الجيش: الجندي لن يفتح وثيقة ليقرأ متى يسمح له بإطلاق الرصاص

- رئيس الحكومة الإسرائيلية في رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأميركية: لا أحد يملي علينا أوامر إطلاق النار

- بن درور يميني يكتب: وقاحة أمريكية

- بعملية سرية: تهريب عباءة زوجة شاه إيران سابقا