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تحديد موعد شهر رمضان فلكيًا

الخميس 08 سبتمبر 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد شهر رمضان فلكيًا



رام الله / سما /

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري عن موعد شهر رمضان والتي كشفت أن موعد شهر رمضان 1444 هجريا، سيكون فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

 ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقا للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

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