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"الشعبية": تصاعد العدوان على الضفة لن يثني شعبنا عن مقاومته

الخميس 08 سبتمبر 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية": تصاعد العدوان على الضفة لن يثني شعبنا عن مقاومته



رام الله / سما /

 قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إن تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات ومدن الضفة الغربية من خلال الاعتقالات والمداهمات والاعدامات الميدانية والتي كان آخرها شهيد رام الله لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته، بل وتزيده إصرارًا على مواصلة مسيرة النضال حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية.


واعتبرت الجبهة في بيان لها، "التصدي البطولي الذي يجسّده شعبنا يوميًا في الضفة يؤكّد على أنّ شعبنا ماضٍ في صد العدوان ومقاومة الاحتلال بكل ما أوتي من قوّة وإمكاناتٍ متاحة، وما حدث فجر اليوم من إعدامٍ لأحد أبناء شعبنا في رام الله على يد جنود الاحتلال بدمٍ بارد يتم بغطاءٍ وتشجيع من قبل القيادة السياسيّة لدولة الكيان والتي عبّر عنها بشكلٍ جلي أمس كل من رئيس وزرائها لابيد ووزير الحرب الصهيوني غانتس". كما جاء في نص بيانها.


ودعت الشعبية إلى مواجهة ذلك بسرعة تنظيم وتوحيد المقاومة من خلال جبهة مقاومة موحّدة تدير أشكالها كافة ضد الاحتلال

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