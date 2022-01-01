تصدر خبر استشهاد الشاب يونس التايه في مخيم الفارعة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* الحياة الجديدة:
- استشهاد الشاب يونس التايه في مخيم الفارعة والاحتلال يصيب مواطنا ويعتقله في سالم
- اشتية يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس
- الأمم المتحدة توزع أجهزة لوحية على مئات التلاميذ في قطاع غزة
- رصاصة في القلب
- جيش الاحتلال والمستوطنون.. تكامل الأدوار لتحويل حياة المواطنين إلى جحيم
- لبيد وغانتس في رد ضمني على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار
- ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
- الاحتلال يزيل الحاجز العسكري على مدخل قرية الغجر في الجولان
* القدس:
- شهيد في مخيم الفارعة وإخطارات وتدمير عدة منشآت بالضفة
- اشتية يطالب بإلزام إسرائيل بوقف قرصنتها لأموالنا
- 144 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويبعد 19 شاباً وسيدتين عن المسجد
- "أطباء لحقوق الإنسان" وفاة مريضين من قطاع غزة منعتهما إسرائيل من السفر
- هولين يطالب بتحقيق أميركي مستقل حول استشهاد أبو عاقلة
* الأيام:
- الاحتلال يعدم شابا خلال عملية اقتحام واعتقالات في مخيم الفارعة
- إسرائيل تتحدى أميركا: لا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار بالنار بالضفة
- حملة هدم واسعة لمنشآت في عناتا وتدمير مشروع للري في بيت دجن
- خان يونس: إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة جراء انفجار جسم مشبوه
- ثلاثة قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على مطارب خلب
- كشف كاميرا سرية وضعها نتنياهو خلال لقائه بوفد أميركي