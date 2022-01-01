رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد الشاب يونس التايه في مخيم الفارعة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* الحياة الجديدة:

- استشهاد الشاب يونس التايه في مخيم الفارعة والاحتلال يصيب مواطنا ويعتقله في سالم

- اشتية يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

- الأمم المتحدة توزع أجهزة لوحية على مئات التلاميذ في قطاع غزة

- رصاصة في القلب

- جيش الاحتلال والمستوطنون.. تكامل الأدوار لتحويل حياة المواطنين إلى جحيم

- لبيد وغانتس في رد ضمني على واشنطن: لن يملي أحد علينا تعليمات إطلاق النار

- ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

- الاحتلال يزيل الحاجز العسكري على مدخل قرية الغجر في الجولان

* القدس:

- شهيد في مخيم الفارعة وإخطارات وتدمير عدة منشآت بالضفة

- اشتية يطالب بإلزام إسرائيل بوقف قرصنتها لأموالنا

- 144 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويبعد 19 شاباً وسيدتين عن المسجد

- "أطباء لحقوق الإنسان" وفاة مريضين من قطاع غزة منعتهما إسرائيل من السفر

- هولين يطالب بتحقيق أميركي مستقل حول استشهاد أبو عاقلة

* الأيام:

- الاحتلال يعدم شابا خلال عملية اقتحام واعتقالات في مخيم الفارعة

- إسرائيل تتحدى أميركا: لا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار بالنار بالضفة

- حملة هدم واسعة لمنشآت في عناتا وتدمير مشروع للري في بيت دجن

- خان يونس: إصابة 3 مواطنين من عائلة واحدة جراء انفجار جسم مشبوه

- ثلاثة قتلى حصيلة الغارات الإسرائيلية على مطارب خلب

- كشف كاميرا سرية وضعها نتنياهو خلال لقائه بوفد أميركي