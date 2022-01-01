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الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من مخيم جنين

الخميس 08 سبتمبر 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لعائلة غوادرة في منطقة حي الهدف بمخيم جنين، واعتقلت عددا من أقارب الأسيرين محمد وليد غوادرة، ومحمد ماهر غوادرة، اللذين تتهمهما بإطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار الشمالية.

وأضافت أن المعتقلين هم: وليد غوادرة وزوجته، وأحمد ماهر غوادرة، وزوجة ماهر غوادرة، وعبد السلام صالح زينون وزوجته إنشراح.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

#جنين #الاحتلال

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