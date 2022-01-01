مصرع الشاب سعد حناوي من نابلس غرقا جنوب يافا

رام الله / سما /

لقي الشاب سعد ماهر حناوي (27 عاما) من نابلس مصرعه، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه للغرق قرب شاطئ القدس جنوب مدينة يافا.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، مساء أمس الأربعاء، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:35، حول انتشال شاب من البحر وهو فاقد للوعي بعد غرقه بمحاذاة شاطئ القدس في بات يام، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له وقد وصفت حالته بالحرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وحسب ما سردوا لنا فإنه تعرض للغرق وجرى انتشاله على يد مستجمين للشاطئ، ومع وصولنا قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل الغريق، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج، لكن الأطباء أقروا وفاته في وقت لاحق.