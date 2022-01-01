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قوات الاحتلال تعتقل عددا من أقارب منفذي عملية الأغوار وإصابة جندي برصاص مقاومين

الخميس 08 سبتمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل عددا من أقارب منفذي عملية الأغوار وإصابة جندي برصاص مقاومين



رام الله / سما /

دارت اشتباكات مسلحة الليلة في مخيم جنين بين مقاومين وجنود الاحتلال اثناء التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الهدف في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين بحشود عسكرية كبيرة وداهمت منطقة الهدف التي ينحدر منها منفذي عملية البقيعة في الاغوار .

 وأظهرت مقاطع مصورة استهداف الشبان والمقاومين قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات محلية الصنع "كواع" والزجاجات الحارقة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أقارب منفذي عملية الأغوار خلال اقتحام حي الهدف بجنين فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين : عبد السلام غوادرة تركمان وزوجته إنشراح تركمان، أحمد ماهر غوادرة تركمان ووالدته أم أحمد تركمان، وليد غوادرة تركمان وزوجته.

بينما اعترفت وسائل اعلام عبرية بإصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

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