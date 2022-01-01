فيديو: ليفربول ينهار أمام نابولي وكلوب يفاجئ صلاح

روما/سما/

تكبد نادي ليفربول هزيمة قاسية على يد نابولي بأربعة أهداف لهدف واحد في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى نابولي شوط المباراة الأول متقدما بثلاثية دون رد من توقيع بيوتر زيلينسكي من ضربة جزاء، وأندري زامبو أنغويسا، وجيوفاني سيميوني في الدقائق 5، و31، و44 على الترتيب.



مع بداية الشوط الثاني، أضاف بيوتر زيلينسكي الهدف الرابع، قبل أن يسجل الكولومبي لويس دياز، هدف حفظ ماء الوجه لنادي ليفربول في الدقيقة 49.



وشهدت المباراة تضييع مهاجم نابولي الدولي النيجيري يكتور أوسيمين ركلة جزاء.

وعلى غير العادة، قرر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، استبدال نجمه المصري محمد صلاح، مبكرا لعدم ظهور بمستواه المعهود.

وكان ليفربول متخلفا بنتيجة 1-4، عندما لجأ كلوب في الدقيقة 63، إلى إخراج صلاح وروبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر، وإشراك ديوغو جوتا وداروين نونيز وتياغو ألكانتارا.

ولم يبد صلاح أي امتعاض من تبديله، إدراكا منه بأن الفريق ككل قدم واحدة من أسوأ مبارياته في عهد المدرب الألماني.

ويعاني صلاح بشدة هذا الموسم، حيث اكتفى بهدفين في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتعرض لانتقادات من جمهور ليفربول بعد أدائه في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون (0-0) في الدوري الإنجليزي.