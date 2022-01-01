  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب في رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس

الخميس 08 سبتمبر 2022 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب في رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس



رام الله/نابلس/سما/

استشهد شاب فلسطيني على مدخل قرية "بيتين" شمال شرق رام الله بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، ولم تُعرف حتى الآن هوية الشاب أو ملابسات إصابته.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية استشهاد الشاب، حسب ما وصل إليها من الارتباط الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي مدينة البيرة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "أحد الشبان هاجم مشتبه به جنديًا إسرائيليًا بمطرقة، ورد الجندي بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده، وإصابة الجندي في وجهه".

وادعى المتحدث الإسرائيلي أنه تم العثور معه على سكين على المشتبه به.

من جهة أخرى، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين المتطرفين للقيام بطقوس دينية على قبر "النبي يوسف" شرقيّ مدينة نابلس.


وأكدت مصادر محلية في المدينة "قيام العشرات من الجنود القناصة باعتلاء الأبنية العالية في محيط القبر، فيما سمع السكان دويّ انفجارات متلاحقة أعقبها إطلاق نار".

وتابعت المصادر بأن "شباناً أطلقوا النار باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق نار وقنابل صوت وغاز في كل الاتجاهات".

ويقع "قبر يوسف" في الجهة الشرقية من مدينة نابلس، وبشكل متاخم لمخيم بلاطة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث عادة ما تندلع مواجهات بين الجنود وشبان المخيم خلال اقتحام القبر.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية" درون" عشرات من قنابل الغاز على مخيم بلاطة، وهذه أول مرة يلجأ الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الطائرات عند اقتحام "قبر يوسف"، حيث اعتاد الاحتلال استخدامها في في نقاط التماس وتحديدا في قطاع غزة.

#شهيد رام الله #نابلس #رام الله #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: "الأسد كان حكيما"

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

الدولار يواصل صعوده مقابل الشيكل كم بلغ سعر صرفه ؟

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

6318bd7c4c59b72bb733f037

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

لبيد وغانتس يردان على تصريحات واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

Screenshot_44

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الاتصالات الفلسطينية