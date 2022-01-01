  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة "إسرائيل" لسيادتنا

الخميس 08 سبتمبر 2022 03:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة "إسرائيل" لسيادتنا



بيروت/سما/

قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، يوم الأربعاء، إن بلاده لا ترى جهدا وتركيزا دوليا لإدانة ومنع استباحة "إسرائيل" المتكررة لسيادة لبنان.

وجدد سليم خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، في مقر وزارة الدفاع شرقي بيروت، تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولمجلس الأمن الدولي، شاكرا لهما إصدار القرار رقم 2650، القاضي بتمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة سنة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق أواخر آب/ أغسطس الماضي، على تمديد مهمة "اليونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426 الصادرين في 19 آذار/ مارس من ذلك العام.

واعتبر سليم أن "أي خروقات تُنسب إلى الجانب اللبناني، لا تُقارن إطلاقا بحجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية

وقال سليم: "مع التقدير الكبير لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، نرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى خروقات من الجانب اللبناني، فيما لا نرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة، ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية"، مؤكدا "وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حلّ للمناطق التي يتحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق والإسراع بترسيم الحدود البحرية".

#لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: "الأسد كان حكيما"

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

الدولار يواصل صعوده مقابل الشيكل كم بلغ سعر صرفه ؟

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب في رام الله وقوات الاحتلال تقتحم نابلس

قناة عبرية: هذا ما طلبته قطر من "إسرائيل" بشأن الفلسطينيين خلال المونديال

6318bd7c4c59b72bb733f037

غانتس ينقل رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة

لبيد وغانتس يردان على تصريحات واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

Screenshot_44

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

الاتصالات الفلسطينية