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صور أقمار صناعية تكشف الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الغارات الإسرائيلية

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور أقمار صناعية تكشف الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الغارات الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

ضُرب مدرج مطار حلب شمال غربي سوريا في ثلاث نقاط مختلفة في العدوان الإسرائيلي الليلة الماضية، على ما نفلت قناة عبرية رسمية.


جاء ذلك وفقا لتقرير استخباراتي نشرته شركة الأقمار الصناعية والحلول الاستخباراتية الإسرائيلية "إيميج سات إنترناشيونال" (ImageSat International - ISI)، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.


وقالت القناة: "تكشف صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الشركة اليوم (الأربعاء) الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل".

وأضافت: "تظهر الصور ثلاثة ضربات قوية على مدارج هبوط وإقلاع الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الأضرار الناجمة عن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل الأسبوع الماضي على المدرج. في الوقت نفسه، من الممكن ملاحظة أعمال الإصلاح على المدارج".


وتابعت: "أفادت مصادر أجنبية بأن طائرات حربية إسرائيلية تعمل مؤخرا في (ضرب) المطارات السورية لمنع الطائرات الإيرانية التي تحمل أسلحة من الهبوط في سوريا. وبحسب معلومات عن الهجوم الأسبوع الماضي، فإن الطائرة الإيرانية لم تتمكن من الهبوط واضطرت للعودة إلى مسارها".


وأمس الأول (الاثنين)، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا "لا أساس لها".


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وشنت إسرائيل هجمات صاروخية مساء أمس الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، ما تسبب في تضرر المهبط الرئيسي للمطار بشدة.

#قمر صناعي

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