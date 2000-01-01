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فوكس نيوز: بايدن يحول أميركا إلى أوكرانيا

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوكس نيوز: بايدن يحول أميركا إلى أوكرانيا



واشنطن/سما/

قال المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يبني ديكتاتورية في البلاد على غرار نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

جاء ذلك خلال حواره مع ضيفه، جيسون هينكل، الذي صرح بأن "جو بايدن يقودنا إلى دولة فاشية ويأخذ نموذجا لما يفعله زيلينسكي في أوكرانيا". وانتقد كارلسون الرئيس الأوكراني لحظره وسائل الإعلام البديلة في البلاد، وقارن ذلك بكيفية قيام بايدن بمراقبة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصف الجمهوريين بـ "تهديد للديمقراطية".

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ووفقا للضيف هينكل فإن زيلينسكي وبايدن يتصرفان على نفس النحو لأن كليهما يتبع المنظمات الغربية الدولية.

 

وكان زيلينسكي قد دعا في وقت سابق، متحدثا في منتدى 2000 ببراغ، الاتحاد الأوروبي إلى حظر بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية على أراضيه.

وقد أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2016، قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تسمية سبوتنيك وRT بوصفهما التهديدات الرئيسية في هذه الوثيقة. كما اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي، سبوتنيك وRT، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، دون أن يقدموا أي دليل على ذلك، بينما وصف ممثلو وسائل الإعلام الروسية مثل هذه التصريحات بأنها عارية من الصحة.

#بايدن #أوكرانيا #الولايات المتحدة الأمريكية

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