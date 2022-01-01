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الكشف عن طبيعة إصابة بنزيما و مدة غيابه

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن طبيعة إصابة بنزيما و مدة غيابه



وكالات/سما/

كشف نادي ريال مدريد، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة الفريق ضد سيلتك، أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي استبداله في الدقيقة 30، بالبلجيكي إيدين هازارد.

ونشر نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، بيانا شرح فيه طبيعة إصابة بنزيما، حيث كتب: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بإصابة في وتر العضلة شبه الوترية وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن".


ولم يكشف النادي الملكي المدة التي سيحتاجها بنزيما للتعافي، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن المهاجم الفرنسي سيغيب عن الملاعب لنحو عشرة أيام.


تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ريال مدريد ومضيفه سيلتيك، انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية دون رد.

#بنزيما #ريال مدريد

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