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جنرال إسرائيلي يهاجم لبيد بسبب تهديداته لإيران: "محرج ومهين"

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يهاجم لبيد بسبب تهديداته لإيران: "محرج ومهين"



القدس المحتلة/سما/

هاجم اللواء يتسحاك بريك- مفوض شكاوى الجنود ومُعد تقرير إخفاقات جيش الاحتلال واستعداده للحرب- في لقاء مع راديو واينت، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي يائير لبيد الذي هدد إيران أمس، معتبرا أن تهديد لبيد “محرج ومهين”، متسائلاً: “بماذا تهاجمون؟”.

وقال: “نحن لا نملك عددًا كافياً من صواريخ العصا السحرية وحيتس، وما نملكه هو فقط عدد بالكاد يكفي لحماية المواقع الاستراتيجية والحيوية؛ لأنها صواريخ باهظة الثمن ولا يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تغطية صناعة مثل هذه الصواريخ بأعداد كبيرة”.


وأضاف المسؤول الكبير أن “ما نملكه من صواريخ القبة الحديدية معد للتعامل مع الصواريخ الصغيرة، وعندما نفدت من مخازننا هرع جانتس إلى الولايات المتحدة لطلب المساعدة في تغطية نفقات إنتاجها وتعويض النقص”.

وأوضح بريك أن “القوات الجوية غير مؤهلة لحسم أي معركة، والدليل على ذلك ما حدث في حارس الأسوار”.

وحول الحل الذي يجب على "إسرائيل" أن تسلكه كي ينقذ الوضع، قال ساخرا: “إن على الجيش إنشاء سلاح الصواريخ (أرض أرض)، وهو مشروع بدأه ليبرمان لكن لا أحد يعرف أين هو الآن”. 

وعند سؤاله عن إمكانية إصلاح الجيش، ولماذا لم يقم أحد بالإصلاحات التي عرضت في التقرير الذي أعده أجاب: “لا يوجد أي مسؤول ولا ضابط قادر على معالجة المشكلة لأنها تغلغلت في الأعماق، ووصلت إلى كل المسارات والمستويات، ولا يريد أحد أن يتحمل الفشل، وما نملكه اليوم هو جيش مليشيات لا يريد أن يصلح نفسه”.

#يائير لبيد #ايران #اسرائيل

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