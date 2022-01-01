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دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب



دمشق/سما/

وصفت الخارجية السورية "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بأنه جريمة حرب"، وقالت إن سوريا "ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة".

وفي بيان حول الاعتداءات التي طالت مطار حلب الدولي أمس، (وهو الثاني خلال أسبوع)، قالت الخارجية السورية "إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس، جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب (إسرائيل) عليها".

 

وأشارت الخارجية إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة".

#سوريا #اسرائيل

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