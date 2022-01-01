منحة مالية ضخمة للرياضة في غزة

غزة/سما/

أعلن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة بغزة عبد السلام هنية، اليوم الأربعاء، عن منحة المجلس للموسم الجديد وتبلغ قيمتها 500 ألف دولار أمريكي دعماً للحركة الرياضية.

وقال هنية إن المنحة تشمل مكافآت الأبطال وافتتاح مشاريع صغيرة ودعم اتحادات كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة فيما خصص من بينها 300 ألف دولار لأندية كرة القدم المنضوية تحت لواء اتحاد اللعبة بمختلف الدرجات.

وبين أن الأسبوع المقبل سيعلن عن كافة تفاصيل المنحة الرياضية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة سيبقي مسانداً للنشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي.