  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منحة مالية ضخمة للرياضة في غزة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
منحة مالية ضخمة للرياضة في غزة



غزة/سما/

أعلن الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة بغزة عبد السلام هنية، اليوم الأربعاء، عن منحة المجلس للموسم الجديد وتبلغ قيمتها 500 ألف دولار أمريكي دعماً للحركة الرياضية.

وقال هنية إن المنحة تشمل مكافآت الأبطال وافتتاح مشاريع صغيرة ودعم اتحادات كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة تنس الطاولة فيما خصص من بينها 300 ألف دولار لأندية كرة القدم المنضوية تحت لواء اتحاد اللعبة بمختلف الدرجات.

وبين أن الأسبوع المقبل سيعلن عن كافة تفاصيل المنحة الرياضية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة سيبقي مسانداً للنشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي.

#عبد السلام هنية

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

قناة عبرية: "إسرائيل" تعلم منذ عام بتحرش السفير غوفرين بمغربيات

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

غانتس يرد على واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

Screenshot_44

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: "الأسد كان حكيما"

20220907024544

مركز أبحاث الأمن القومي: "إسرائيل" تقترب بخطوات كبيرة جداً نحو "معضلة استراتيجية"

الاتصالات الفلسطينية