  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يرد على واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يرد على واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة



القدس المحتلة/سما/

رد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على تصريحات الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير تعليمات إطلاق النار بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين، وفقًا للقناة 13 العبرية.
 
جاء ذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة يوم أمس أنها ستضغط على إسرائيل لإعادة النظر في التعليمات الخاصة بفتح النار في الضفة الغربية وتنفيذ سياسة تمنع وقوع حوادث مثل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في جنين.
 
وقال غانتس في نهاية تقييم الوضع في شعبة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "رئيس الأركان وحده من يحدد التعليمات بفتح النار وفقًا للحاجة العملياتية وقيم جيش الإسرائيلي، ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة". 
 
وأضاف أن القادة والجنود في الجيش ينفذون بدقة التعليمات بفتح النار، وأن لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم.
 
إلى ذلك، قال غانتس، في ختام تقييم للأوضاع، "نطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط بالتحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده - فالأسلحة في الشوارع وغياب الحكم يضر بالجميع".

#غانتس

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

يديعوت تكشف سبب اختيار هاليفي لرئاسة أركان جيش الاحتلال وأهم التحديات التي ستواجهه

قناة عبرية: "إسرائيل" تعلم منذ عام بتحرش السفير غوفرين بمغربيات

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

Screenshot_44

"إسرائيل": لا نريد السلطة الفلسطينية لكن لا بديل عنها

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

أولمرت عن تفجير مفاعل نووي في سوريا: الأسد كان حكيما بعد الرد

20220907024544

مركز أبحاث الأمن القومي: "إسرائيل" تقترب بخطوات كبيرة جداً نحو "معضلة استراتيجية"

20220907115216

اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

الاتصالات الفلسطينية