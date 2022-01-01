غانتس يرد على واشنطن بشأن تغيير تعليمات إطلاق النار في الضفة

القدس المحتلة/سما/

رد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على تصريحات الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير تعليمات إطلاق النار بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين، وفقًا للقناة 13 العبرية.



جاء ذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة يوم أمس أنها ستضغط على إسرائيل لإعادة النظر في التعليمات الخاصة بفتح النار في الضفة الغربية وتنفيذ سياسة تمنع وقوع حوادث مثل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في جنين.



وقال غانتس في نهاية تقييم الوضع في شعبة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "رئيس الأركان وحده من يحدد التعليمات بفتح النار وفقًا للحاجة العملياتية وقيم جيش الإسرائيلي، ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة".



وأضاف أن القادة والجنود في الجيش ينفذون بدقة التعليمات بفتح النار، وأن لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم.



إلى ذلك، قال غانتس، في ختام تقييم للأوضاع، "نطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط بالتحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده - فالأسلحة في الشوارع وغياب الحكم يضر بالجميع".