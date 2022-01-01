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اشتية يطالب بالضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في القدس ووقف قرصنة أموالنا

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بالضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في القدس ووقف قرصنة أموالنا



رام الله/سما/

 جدد رئيس الوزراء محمد اشتية مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا، ووقف القرصنة وكافة الاقتطاعات المالية غير القانونية من أموالنا.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوثة النرويجية الخاص للشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

واطلع اشتية هارالدستاد على إجراءات الاحتلال التصعيدية خاصة عمليات القتل والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوثة النرويجية أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وسبل إنجاحه من أجل حشد الدعم السياسي والخروج برؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين.

كما بحث اشتية الضغط من خلال المؤتمر على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، ودعوة المجتمع الدولي لاستئناف المساعدات المقدمة لفلسطين، بما يساهم في الخروج من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.

#محمد اشتية #النرويج

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