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الاحتلال يفرج عن الأسيرة منى قعدان من جنين

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسيرة منى قعدان من جنين



جنين/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن الأسيرة منى حسين قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بعد اعتقال دام 18 شهرًا.


وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة قعدان بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2021م بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته واعتقالها واقتيادها إلى تحقيق الجلمة، حيث تم تأجيل محاكمتها لـ 15 مرة.


والأسيرة قعدان تعرضت للاعتقال عدة مرات أمضت خلالها 8 سنوات في سجون الاحتلال، وخاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 14 أكتوبر/ تشرين أول 2021م، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام وتحسين ظروف الاعتقال.

يشار إلى أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكمًا بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022م، بحق الأسيرة قعدان بالسجن الفعلي لـ 18 شهرًا وغرامة مالية 7 اَلآف شيكل.

#جنين #منى قعدان

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