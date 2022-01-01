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ألبانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألبانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران



تيرانا/سما/

أعلنت ألبانيا، الأربعاء، قطع العلاقات مع إيران وطرد كافة دبلوماسييها الموجودين على أراضيها، مانحة إياهم مهلة 24 ساعة فقط للمغادرة.

وقال رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، إن قرار قطع العلاقات مع طهران وطرد دبلوماسييها جاء بعد تحقيق خلص إلى أنها تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف تيرانا في يوليو الماضي.

وصرّح راما في فيديو أرسله لوسائل الإعلام: "الحكومة قررت وبأثر فوري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران"، وفق "رويترز".

وقال إن القرار "المتطرف يتناسب تماما مع خطورة الهجوم السيبراني الذي هدد بشل الخدمات العامة" في ألبانيا.

وأضاف أن الهجوم هدد أيضا بـ"محو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية على الشبكة الداخلية، وإحداث حالة من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد".

#ألبانيا #ايران

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