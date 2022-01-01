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لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واستحضرت اللجنة الذكرى السابعة عشر لاندحار المحتل من قطاع غزة، واستذكرت شهداء شعبنا الذين ارتقوا في هذه المسيرة الجهادية الطويلة، داعية إلى إحياء هذه المناسبة الوطنية بالتأكيد على أهمية المقاومة وقدرتها على إرغام المحتل لنيل حقوق شعبنا. 


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية والأراضي والشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.


وقررت اللجنة ما يلي:
صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس، غداً الخميس بنفس النسبة والآلية المعتمدة.

منح خصـم بنسبة 50% على رسـوم ترخيص المراكز الثقافية وذلك حتى نهاية العام الحالي.

منح خصم بنسبة 50% لجميع مركبات الأجرة والعمومي من ضريبة الدخل حتى نهاية 2022م.

تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي.

صرف مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لدعم الموسم الرياضي الجديد.

تكليف ديوان الموظفين بإجراء تحديث للوصف الوظيفي لكافة المسميات الوظيفية في المؤسسات الحكومية، وفق الهيكليات المعتمدة.

الموافقة على إعارة معلمين من وزارة التربية والتعليم للعمل في دولة قطر الشقيقة حسـب الأصول.

اعتماد برنامج الريادة الوطنية بمدارس المرحلة الثانوية، بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية.

المصادقة على إنشـاء صـندوق "جذور" لدعم واحتضـان المشـاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين الباحثين عن عمل.

إقرار نظام آليات وضوابط البيع بالتقسيط، المقدم من وزارة الاقتصاد.

اعتماد توصيات التقرير التقييمي لموسم الحج للعام  1443ه.

إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية نظراً لمخالفة شروط التخصيص.

اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بالحد من حوادث موسم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

المصادقة على توصيات لجنة تعزيز الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.

اعتماد توصيات الدراسة المقدمة من سلطة الطاقة، لترشيد استهلاك الكهرباء.

تشكيل لجنة لتقييم وترخيص خطوط إنتاج الأسمدة الزراعية.

إقرار نظام ترخيص الآبار التجارية، المقدم من سلطة المياه وجودة البيئة.

إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

#العمل الكومي بغزة

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