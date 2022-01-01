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"إسرائيل" تقرر طرد سيدة أوكرانية وابنتها

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقرر طرد سيدة أوكرانية وابنتها



القدس المحتلة/سما/

أبلغت وزارة الداخلية الإسرائيلية السيدة الأوكرانية أوكسانا وابنتها ليزا بمغادرة إسرائيل خلال فترة محددة.
 
وذكرت القناة 12 العبرية أن الأوكرانيتين تقيمان في إسرائيل منذ 10 سنوات، وأنه يتعين عليهن مغادرة البلاد في غضون أسبوعين والعودة إلى وطنهن أوكرانيا في مدينة خيرسون، الواقعة تحت السيطرة الروسية جراء الحرب الدائرة.
 
وأوضحت أن الأوكرانية أوكسانا جاءت إلى إسرائيل كسائح وتزوجت من إسرائيلي لمدة 8 سنوات لكنه توفي.
 
وقالت أوكسانا: "انتظرت ستة أشهر للحصول على إجابة والآن تلقينا رسالة مفادها أنه يتعين علينا مغادرة إسرائيل في غضون 14 يومًا".
 
أما ليزا البالغة من العمر 18 عامًا بدأت دراستها في الصف الثاني عشر في مدرسة يتسحاق شامير وتلعب كرة اليد في الفريق الأول، وقالت: "أريد حقًا الاستمرار في العيش في إسرائيل، حياتي هنا، وكانت طفولتي هنا ولا أرى نفسي في أي مكان آخر، أريد أن أخدم في الجيش".
 
وعلقت سلطة السكان والهجرة على الحادثة بالقول: "بالنظر إلى جميع الظروف، تقرر عدم وجود مبرر لمناقشة الطلب لأسباب إنسانية".
 
وقالت مديرة اللجان الإنسانية في سلطة السكان والهجرة: "الإقامة الطويلة في إسرائيل لا تشكل بحد ذاتها سببًا إنسانيًا يبرر منح مكان في إسرائيل، وليس لأوكسانا عائلة في إسرائيل باستثناء منزلها، ومن ناحية أخرى يبقى ابنها وشقيقتها في أوكرانيا وهي تحافظ على التواصل معهم".

#اسرائيل #اوكرانيا

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