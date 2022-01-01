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"الكنيست" يصادق على زيادة المكافآت لعائلات القتلى والمعاقين من الجيش الإسرائيلي

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يصادق على زيادة المكافآت لعائلات القتلى والمعاقين من الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

صادقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على زيادة التعويضات لعائلات قتلى الجيش الإسرائيلي وكذلك المعاقين، بنسبة 2.45٪، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم".
 
وقالت الصحيفة العبرية: إن مصادقة لجنة العمل والرفاه في الكنيست على القرار جاءت بدعم من قبل وزير الجيش، وبالتشاور مع وزير المالية.
 
وفي إطار هذه المكافآت، قالت الصحيفة: إنه ستتم زيادة مبالغ تمويل الاحتياجات الخاصة والعلاج الطبي والتأهيل وزيادة معدلات مكافآت المعاقين من قلة الدخل والمعاقين والدراسات لاكتساب مهنة، وكذلك زيادة المكافآت الممنوحة للأيتام للدراسة في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ومنحة الزواج.
 
من جهته، قال ممثل المستشار القانوني لوزارة الجيش، طال فورير، إن المكافآت يتم تحديثها كل عام حسب مؤشر الرواتب في قطاع المجتمع العام. 

#الجيش الاسرائيلي #العائلات القتلى

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