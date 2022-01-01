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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/32)، إضافة للحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34) 

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباح الغد في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.


وأشارت إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (32/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (34/2022): اصغط هنا

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف سفر معبر رفح

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