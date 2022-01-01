"التنمية الاجتماعية" وجمعية "طفل الحرب" الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

رام الله/سما/

وقّع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، اليوم الأربعاء، مع مديرة جمعية "طفل الحرب" الهولندية سحر سموم، مذكرة تفاهم، لتعزيز سبل التعاون في مجال حماية الأطفال.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، إلى إحداث تغيير إيجابي ودائم في حياة الأطفال الذين يعيشون في المناطق المهمشة، من خلال بناء القدرات، وتحسين امكانيات الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكد وكيل الوزارة عاصم خميس على أهمية هذه المذكرة، التي من شأنها تحقيق شراكة مثمرة وتعاون وثيق في صالح حماية الأطفال، ووضع خطة عمل مشتركة للخدمات، التي يمكن توفيرها للأطفال ضحايا عمالة الأطفال، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

واستعرض خميس الخدمات التي توفرها الوزارة الخاصة بقطاع الطفولة، والخطة الاستراتيجية الجديدة التي يتم العمل عليها، وتوجه الوزارة الجديد نحو إشراك الأطفال في كافة مراحل التخطيط والنشاطات التي تقوم بها الوزارة لهم.

كما تحدّث عن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال بناء قدرات مرشدي الطفولة في الميدان من خلال التدريبات وورشات العمل.

بدورها، أشادت سموم بدور الوزارة في حماية الفئات الفقيرة والمهمشة في فلسطين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطفولة، متمنية أن تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق التعاون مع الوزارة في كافة المجالات، التي من شأنها أن تخدم الأطفال في المناطق المهمشة، وخلق مستقبل مفعم بالسلام والأمان للأطفال، والشبيبة، في المناطق المتأثرة بالنزاعات.