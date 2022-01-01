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مركز الأبحاث في منظمة التحرير يصدر المجلد الـ30 من اليوميات الفلسطينية

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 

 أصدر مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، المجلد الثلاثين من مجلدات اليوميات الفلسطينية.

ويأتي هذا المجلد، وفق بيان صادر عن المركز، اليوم الأربعاء، ليغطي النصف الأول من العام الجاري من (1/1/2022-30/6/2022)، حيث رصد ووثق ما نشر في وسائل الإعلام والصحف الفلسطينية حول أهم التحديات التي واجهت القضية الفلسطينية، ليشكل مادة مرجعية للباحثين والمهتمين في الشأن الفلسطيني.

وتصدّرت الاقتحامات المتكررة واليومية للمسجد الأقصى المبارك هذا المجلد، إضافة إلى رصد وتوثيق كافة ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وأهمها عمليات هدم البيوت، والاعتقالات، وإغلاقات المدن والقرى، والحواجز العسكرية، وهدم المنازل الفلسطينية وتشريد العائلات، والإعدامات الميدانية.

كما تصدّر العدد تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي اعتبرت فيه أنه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية عن ارتكابها جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

ويبين التقرير بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المصادرة والتوغل، والجهود الفلسطينية دولياً في سياق مواجهة الاحتلال وجرائمه والمطالبة بالحقوق الفلسطينية المسلوبة.

وأشار مدير عام المركز منتصر جرار إلى أن اليوميات الفلسطينية مشروع من مشاريع المركز التي أعيد إحياؤها، ويأتي استمراراً للجهود المبذولة في الارتقاء بالعمل البحثي.

واليوميات الفلسطينية مشروع أطلقه مركز الأبحاث في العام 1965 لتوثيق كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية، واستمر صدروها حتى العام 1976، ليقرر المركز إعادة نشره في العام 2018.

#مركز الابحاث #منظمة التحرير

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