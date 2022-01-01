الناصرة: إضراب للعاملين في المستشفى الإنجليزي احتجاجا على عدم تحويل الميزانيات لدفع الرواتب

الناصرة/سما/

نظم العاملون في مستشفى الناصرة الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إضرابا ووقفة احتجاجية على عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارتي الصحة والمالية الإسرائيليتين لدفع رواتب الموظفين في المستشفى.

وقال رئيس لجنة الأطباء منذر حكيم إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء للضغط على وزارتي المالية والصحة لتحويل ميزانيات لدفع أجور العاملين في المستشفى، في ظل خطر إغلاقه في حال عدم حصوله على الميزانيات الضرورية لاستمرارية عمل كافة الأقسام فيه.

وكانت نقابتا العاملين والأطباء في المستشفى أعلنتا سلسلة خطوات احتجاجية بدأت بالوقفة اليوم، على أن تتبعها يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة إضراب في العيادات الخارجية وعدم استقبال المراجعين، وإلغاء كل العمليات الجراحية المبرمجة باستثناء العمليات المستعجلة والسرطانية.

وبينتا أن الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا في الخطوات النقابية في حال عدم الاستجابة لمطالبهما وتحويل الميزانيات.