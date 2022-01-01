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توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة



رام الله/ما/

 أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير المساعدات للأسر بطريقة مبتكرة وآلية سهلة وسريعة توفر الوقت والجهد على الأسر عند استلام المساعدات وذلك انطلاقاً من دور الوزارة كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بين الوزارة ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني وشركة "مالتشات" لخدمات الدفع الإلكتروني ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. سمير حليلة في مقر الوزارة صباح اليوم.

وزير التنمية قال "تعمل الوزارة على توفير المساعدات النقدية والعينية للأسر المستفيدة ومن المهم تمكين الأسر من الحصول على تلك المساعدات بطريقة سهلة ومرنة تضمن السرية والخصوصية للأسر وتصون كرامتهم".

وتابع الوزير "انطلاقاً من ذلك تكمن أهمية الاتفاقية كونها تأتي في ظل التطور الجديد في عمل الوزارة الذي يحدثه إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة التي سيتم من خلالها توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة."

وأضاف مجدلاني إن الوزارة انتهت من حملة تحديث البيانات للأسر في محافظات الضفة الغربية وهي ماضية بعملية التحديث في محافظات قطاع غزة، حيث تشكل هذه البيانات القاعدة الأساسية للسجل الوطني الاجتماعي والتي سيتم من خلالها توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وفقاً لمنهج إدارة الحالة موضحاً أن الوزارة عملت على تطبيق الربط البيني مع عدد من الوزارات.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مالتشات سمير حليلة بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة لتمكين الأسر ونقلها نحو التمكين والتنمية، مؤكداً على مواصلة التعاون لتوفير المساعدات للمستفيدين بطرق سهلة ومبتكرة.

وتلزم الاتفاقية وزارة التنمية بتحديد الأسماء الرباعية للمستفيدين وأرقام هواتفهم المحمولة، وقيمة مبلغ المساعدة وتزويد "مالتشات" بالمعلومات من خلال كشوفات رسمية معتمدة وفق الأصول فيما تقوم مالتشات بتحويل قيمة المساعدات إلى الأسر من خلال تطبيق "مالتشات" التابع للشركة بموجب الكشوفات المرسلة.

#الدفع الالكتروني #الاسر الفقيرة

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