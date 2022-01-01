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توقيع عقود ثلاث منح لتنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية واقتصادية بتمويل ياباني

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع عقود ثلاث منح لتنفيذ مشاريع تنمية اجتماعية واقتصادية بتمويل ياباني



رام الله/سما/

وقعت اليوم الأربعاء، عقود ثلاث منح ضمن برنامج المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، بتمويل ياباني.

ووقع العقود الثلاثة، التي بلغت قسمتها الإجمالية 274,350 دولارا، سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي، مع ممثلين عن جمعية المتضررين من الجدار الزراعية/ صامد، ومجلسي قروي بورين، وياسوف، كل على حدة، وذلك في مقر الممثلية اليابانية في رام الله،

وستستخدم جمعية المتضررين من الجدار الزراعية، وفق بيان للمثلية اليابان، منحة قيمتها 89,550 دولارا لتسهيل الوصول للكهرباء من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء شمسية في تجمعات أبو قاط والمقاثي البدوية في بيت لحم.

كما سيستخدم مجلس قروي بورين منحة قيمتها 92,500 دولار لتحسين الخدمات الصحية في القرية من خلال توفير وحدة أشعة سينية ووحدة تصوير صوتي في مركز بورين الطبي.

أما مجلس قروي ياسوف، فسيستخدم منحة بقيمة 92,300 دولار بهدف تحسين وصول سكان القرية لخدمات الكهرباء وزيادة الأمن، من خلال تغيير خطوط الكهرباء القديمة والمهترئة بطول 340 مترا، إضافة إلى تركيب محول ووصل خطوط الكهرباء الرئيسية بالمحول عبر كيبل أرضي بطول 610 أمتار.

وأكد ماغوشي التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

#مشاريع #اليابان #فلسطين #رام الله

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