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رسمياً .. تشيلسي يعلن إقالة توخيل

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. تشيلسي يعلن إقالة توخيل



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي رسميًا، اليوم الأربعاء، إقالة الألماني توماس توخيل من منصبه كمدير فني للفريق.

جاء ذلك في أعقاب الهزيمة أمام دينامو زغرب، أمس، بهدف، في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر تشيلسي بيانًا عبر موقعه الرسمي، يؤكد خلاله إقالة توخيل من منصبه، والبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق.

وقال تشيلسي في بيانه: "مع وصول الملاك الجدد إلى النادي منذ 100 يوم، ومع استمرارهم في العمل الجاد للمضي قدمًا بالنادي، يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء التغيير".

وأضاف البيان: "سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية قيادة الفريق للتحضير لمبارياتنا المقبلة، وسيتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب جديد".

وأكمل: "لن يكون هناك أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد".

جدير بالذكر أن تشيلسي توج مع توخيل بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

#توماس توخيل

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