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البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في "الإبراهيمي" خلال آب

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن قوات الاحتلال والمستوطنين استباحوا المسجد الأقصى 23 مرة خلال شهر آب/ اغسطس المنصرم.

وأوضح البكري ان شهر آب شهد تزايدا ملحوظا بأعداد المقتحمين للأقصى، (أكثر من 2000 مستوطن) اقتحموا المسجد في السابع من شهر آب بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب المعبد"، بعد تفاهمات بين جماعات المعبد وشرطة الاحتلال على تسهيل الاقتحامات.

وأشار إلى ان الاحتلال منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتاً، واقتحم أكثر من 353 جنديا مصلى الإسحاقية.

وأضاف البكري أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم، جنوب شرق يطا في محافظة الخليل، واقتحمت مسجد سكاكا بسلفيت، واعتدت على مسجد صلاح الدين في أبو ديس، وقامت بتخريب محتوياته، وألحقت به أضراراً عديدة، كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى.

وبحسب وزارة الأوقاف، شهد المسجد الأقصى حدثين بارزين تمثلا باقتحامه من قبل عدد من السيَّاح بلباس فاضح في سابقة خطيرة، والثاني تمثل بسماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد من باب الاسباط، في خطوة حاولت شرطة الاحتلال من خلالها تغيير القواعد المعمول بها منذ عام 1967.

ورصد التقرير إبعاد سلطات الاحتلال لعشرات الشبان والنساء عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، بهدف تفريغ المسجد لإتاحة المجال للمستوطنين للاستفراد به وتدنيسه، وسط التضييق على سدنته وحراسه الذين لم يسلموا من قرارات الابعاد.

وفيما يتعلق باستمرار السياسات التهويدية تجاه مدينة القدس، لم يتوقف الاحتلال عن سياسته هذه، فقد تم الكشف عن مخطط تهويدي للسيطرة على محيط البلدة القديمة بالقدس تحت عنوان "الحدائق الوطنية"، ومخطط آخر بدأت ما تسمى بلدية الاحتلال بالتعاون مع جمعيات استيطانية بالعمل عليه، للسيطرة على محيط البلدة القديمة، بهدف إحكام قبضتها على الأقصى وما حوله، وزرع أكثر من 25 ألف مستوطن بالقدس القديمة.

 في الحرم الإبراهيمي، تواصل سلطات الاحتلال بناء المصعد الكهربائي التهويدي، فيما اقتحم مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ساحات الحرم، وأقاموا حفلات استفزازية صاخبة، ورفعوا خلالها أعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين، وأَغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي ليوم واحد بحجة الاعياد اليهودية.

وضمن الاعتداءات على الأراضي الوقفية، خاصة في منطقة الأغوار، وضع مستوطنون نصبا تذكاريا فوق أرض وقفية في منطقة العوجا في الحوض 44.

#حاتم البكري #الأذان #الحرم الإبراهيمي #الاحتلال

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