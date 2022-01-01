  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع حصيلة الزلزال في الصين إلى 74 قتيلا

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الزلزال في الصين إلى 74 قتيلا



وكالات

 ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين، يوم الإثنين الماضي، إلى 74 قتيلا، وتجري عمليات لنقل آلاف الأشخاص إلى ملاجئ موقتة.

ويقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 6.6 درجات في منطقة لودينغ، التي تتميّز بوديان وأنهر وطرق ضيقة، وتقع على مقربة من هضبة التيبت على بُعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من عاصمة المقاطعة تشنغدو.

وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن إجلاء أكثر من 21 ألف شخص من مناطق معرضة لانزلاقات أرضية، أو انهيار مبانٍ.

ولا يزال المسعفون يحاولون الوصول إلى قرى نائية لمساعدة السكان، ومحاولة العثور على ناجين، ويُخشى أن يكون العشرات عالقين أو مفقودين.

ومنذ حصول الزلزال، سُجّلت 13 هزة ارتدادية بلغت شدّتها ثلاث درجات أو أكثر، وفق المركز الصيني لشبكات الزلازل.

الأكثر قراءة اليوم

"الاقتصاد" تعلن انخفاض سعر سلعتي الزيت والطحين..صورة

خبير إسرائيلي: تطوير قدرات المقاومة الصاروخية "مثير للإعجاب": معدل الإطلاق سيكون أكثر من 1000 صاروخ يوميا

مذيعة أخبار تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. هكذا تصرفت (شاهد)

واشنطن: سنواصل الضغط على "إسرائيل" لتراجع سياساتها بخصوص "قواعد الاشتباك"..بينيت يرد

مهندس عملية "نفق الحرية" يوجه رسالة لحركتي فتح وحماس

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي يخرجه عن الخدمة

هآرتس: خمسة شروط لكي يتم قتل الفلسطينيين بهدوء!

الأخبار الرئيسية

20220907115216

اعتقال 60 شخصا متهمين بالتجارة بالأسلحة في البلدات العربية والضفة

تفاصيل مثيرة ولأول مرة .. ماذا كشف حراس سجن "جلبوع" عن "نفق الحرية"؟!

"هآرتس": إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية

b6c21365492ed790e466089b4633fda6

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية طالت 20 مواطنا

الاتصالات الفلسطينية