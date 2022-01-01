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إطلاق جائزة مفتاح العودة لأفضل اخراج باسم المخرج الراحل غالب شعث

الأربعاء 07 سبتمبر 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق جائزة مفتاح العودة لأفضل اخراج باسم المخرج الراحل غالب شعث



رام الله / سما /

قررت إدارة مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته السابعة إطلاق جائزة أفضل اخراج في الدورة السابعة للمهرجان باسم المخرج الكبير الراحل غالب شعث.

وقال رئيس ومؤسس المهرجان المخرج سعود مهنا ان إدارة المهرجان قررت إطلاق الجائزة تقديراً لمسيرة هذا المخرج الراحل الكبير وعطائه المميز للسينما الفلسطينية والعربية.

وأضاف مهنا ان السينما الفلسطينية والعربية خسرت كثيراً برحيل المخرج غالب شعث، لما قدمه من ابداع كبير خلال مسيرته السينمائية الطويلة.

من ناحيته اكد المخرج والأكاديمي يوسف خطاب مدير مهرجان العودة السينمائي الدولي ان المخرج الراحل غالب شعث مخرج فلسطيني صاحب تجربة سينمائية خاصة، في حقبة سينما الثورة الفلسطينية، وما بعدها.

يذكر ان الراحل ولد في مدينة القدس في العام 1934، وهاجر إلى غزة إثر النكبة.. ثم توجه إلى فيينا حيث حصل على دبلوم الهندسة، ودبلوم في الإخراج من معهد السينما فيها.

أسس شعث مع مجموعة من المخرجين المصريين "جماعة السينما الجديدة" في سبعينيات القرن الماضي، والتحق بالإعلام الموحد، وعمل في قطاع السينما في مؤسسة صامد.

من أبرز أعماله: فيلم "الظلال في الجانب الآخر" للكاتب محمود دياب الذي يمثل نموذجاً للسينما الجديدة، وفيلما "يوم الأرض"، و"المفتاح".

كما ترجم بعض سيناريوهات الأفلام من بينها فيلم "انفجار" من إخراج مايكل أنجلو انطونيوني.

 

#مفتاح العودة #جائزة #غالب شعث #السينما الفلسطينية

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